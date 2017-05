Weißensee.

Zur Sprechstunde lädt der Abgeordnete Tino Schopf (SPD) am 3. Juni in den Charlotte-Treff ein. Zu seinem Wahlkreis gehört unter anderem das Komponistenviertel. In der Mutziger Straße 1,/ Ecke Meyerbeerstraße, können Bürger von 10.30 bis 12 Uhr mit ihm ins Gespräch kommen. Anmeldung unter0151 74 38 18 74 oder per E-Mail tino.schopf@spd.parlament-berlin.de