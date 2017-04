Bis in die Nacht hinein lesen

Weißensee.

Eine Lese- und Filmnacht veranstaltet der Charlotte-Treff am 5. Mai. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind dazu willkommen. Im Nachbarschaftszentrum an der Ecke Meyerbeer- und Mutziger Straße geht es um 19 Uhr los. Die Kinder hören Geschichten, basteln, spielen, sehen einen Film und übernachten im Treff. Um 9 Uhr können sie von ihren Eltern wieder abgeholt werden. Um eine Unkostenbeteiligung von zehn Euro wird gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung unter92 40 72 90 oder per E-Mail an charlottetreff@frei-zeit-haus.de