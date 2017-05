Berlin: Mirbachplatz |

Weißensee. Zum ökumenischen Feierabendmahl laden evangelische, baptistische und katholische Kirchengemeinde von Weißensee am 26. Mai ab 19 Uhr auf den Mirbachplatz ein. Die Veranstaltung findet auf der eingezäunten Fläche unter die Turmruine statt. Für Musik sorgen bei diesem Treffen die Band „josef & friends“ sowie ein Gospelchor aus Münster. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die katholische St.-Josef-Kirche in der Behaimstraße 33-39 verlegt. BW