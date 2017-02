Erste Hilfe für Kinder erlernen

Weißensee.

Wichtige Informationen für Notfälle erhalten Eltern, Großeltern, Tagesmütter, Babysitter und Pädagogen am 18. Februar in einem Kurs „Erste Hilfe am Kind“. Dieser findet um 10 Uhr im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23 statt. Erwachsene sind sich oft nicht sicher, wie sie in Notsituationen Kindern helfen sollten. Der Pädagoge Birger Holz bietet deshalb diesen speziellen Kurs an. Dieser umfasst viele praktische Übungen. Anmeldung unter0176 80 43 08 12 oder per E-Mail an info@bilderkraft-berlin.de