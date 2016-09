Weißensee.

Um das Thema „Parkinson-Krankheit: Früh erkennen – modern therapieren“ geht es beim nächsten Patientenforum, zu dem die Park-Klinik einlädt. Die Veranstaltung findet am 11. Oktober um 18 Uhr im Casino in der Schönstraße 80 statt. Zum Thema spricht der Oberarzt Dr. Christian Binder. Wer am Patientenforum teilnehmen möchte, meldet sich unter96 25 41 66 oder per E-Mail kraft@park-klinik.com an. Der Eintritt ist frei.