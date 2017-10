Gelassen durch den Tag

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. „Die Gelassenheit beginnt im Kopf“ ist der Titel eines Kurses, der am 31. Oktober von 17 bis 18.30 Uhr im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23 stattfindet. Belastende Situationen und negative Gefühle führten oft zum Grübeln, erklärt Referent Dr. Reinhard Müller. Welche Möglichkeiten und Wege es gibt, besser abzuschalten und zu entspannen, wird in diesem Kurs vermittelt. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0177 222 21 03. Um einen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro wird gebeten. BW