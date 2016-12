Heiligabend nicht allein bleiben

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Alle, die Heiligabend nicht allein sein möchten, lädt das Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23 am 24. Dezember zu einem besinnlichen, aber auch heiteren Nachmittag ein. Bei Kaffee und Kuchen gibt es für die Gäste von 13 bis 16 Uhr ein kleines Programm mit Gesang und Geschichten. Wer teilnehmen möchte, meldet sich im Frei-Zeit-Haus unter 92 79 94 63 oder persönlich im Büro des Hauses an, damit die Feier entsprechend vorbereitet werden kann. Um einen Unkostenbeitrag von drei, ermäßigt zwei Euro wird gebeten. BW