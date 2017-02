Weißensee.

Am 20. Februar kann von 15 bis 19 Uhr beim DRK-Kreisverband Berlin Nordost in der Bizetstraße 48 Blut gespendet werden. Die zweite Aktion findet am 23. Februar von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Grundschule im Panketal in der Achillesstraße 31 statt. In ruhiger Atmosphäre wird bei allen, die spenden möchten, zunächst ein Bluttest durchgeführt. Außerdem werden sie kurz von einer Ärztin untersucht. Danach kann Blut gespendet werden. Weitere Infos unter

0800 119 49 11.