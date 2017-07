Kiez-Café im Frei-Zeit-Haus

Weißensee.

Das Team des Frei-Zeit-Hauses Weißensee lädt am 25. und 26. Juli in sein neues Projekt Kiez-Café ein. Am Dienstag von 16 bis 20 Uhr und Mittwoch von 12 bis 15 Uhr sind alle Nachbarn willkommen, in der Pistoriusstraße 23 Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Bei schönem Wetter wird das Café im Garten, bei Regen im Haus veranstaltet. Das ehrenamtliche Projekt soll sich zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln, in dem Nachbarn bei Bedarf auch Hilfe erhalten. Deshalb gibt es mittwochs auch immer wieder Beratungsangebote, zum Beispiel zu den Themen Recht und zu Job-Center-Angelegenheiten. Weitere Informationen unter92 79 94 63 oder www.frei-zeit-haus.de