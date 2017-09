Kochen ist keine Zauberkunst

Weißensee.

„Gesunde Küche – Kochen für jedermann“ ist das Motto eines Workshops, der im Familienzentrum Weißensee am 19. September stattfindet. In der Küche des Hauses in der Mahlerstraße 4 ist um 19 Uhr willkommen, wer Spaß am Kochen hat und gern etwas Neues ausprobieren möchte. Unter anderem erfahren die Teilnehmer, wie sie ausgewogene Mahlzeiten einfach und schnell zubereiten können. Es wird gerührt, geknetet, gehackt, gekocht und gegessen. Angedacht ist, dass an diesem Abend ein Fünf- bis Sechs-Gänge-Menü zubereitet wird. Anmeldung unter94 79 83 00 oder per E-Mail info@stoffwechselkur24.de . Um zehn Euro Kostenbeteiligung wird gebeten.