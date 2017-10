Leichter loslassen

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. „Leichtigkeit durch Loslassen“ ist das Motto eines Gesprächsabends im Frauenladen Paula am 11. Oktober. Zu Gast ist die Entrümpelungsberaterin Gabi Rimmele. Viele Frauen sagen sich: Das kann ich doch nicht weggeben! Da hängen so viele Erinnerungen dran. Doch wann ist der Zeitpunkt, um loszulassen und sich von Dingen zu trennen? Inhaltliche Anregungen, kleine Übungen und ein gemeinsames Gespräch sollen an diesem Abend weiterhelfen. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21.30 Uhr im Frauenladen in der Langhansstraße 141 statt. Weitere Informationen gibt es unter 41 93 47 74. BW