Mehr Leichtigkeit durch Loslassen

Berlin: Frauenladen Paula Weißensee |

Weißensee. Einen Gesprächsabend „Leichtigkeit durch Loslassen“ veranstaltet der Frauenladen Paula am 29. November. Zu Gast ist von 19 bis 21.30 Uhr in der Langhansstraße 141 die Entrümpelungsberaterin Gabi Rimmele. Im Mittelpunkt steht das Thema „Klären und Loslassen von Beziehungen“. Unter anderem geht es um die Frage, in welchen Beziehungen man sich wohl und in welchen weniger wohl fühlt. Wie kann man nicht so gute Beziehungen wieder auf kraftvolle Beine stellen? Oder ist es besser, solche Beziehungen aufzulösen? Weitere Informationen unter 41 93 47 74. BW