Nachbarn näher kennenlernen

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Zum diesjährigen „Fest der Nachbarn“ sind im Frei-Zeit-Haus am 19. Mai von 17 bis 21 Uhr Anwohner willkommen. Im Garten in der Pistoriusstraße 23 wird gegrillt. Es gibt Musik und Unterhaltung, und jeder ist gebeten, mit Speisen das Buffet zu bereichern. Am selben Tag lädt auch der Bürgerverein Zukunftswerkstatt Heinersdorf zu einem „Fest der Nachbarn“ ein. Die Heinersdorfer treffen sich von 15 bis 18 Uhr auf der Festwiese neben dem Schülerclub an der Straßenbahnwendeschleife an der Romain-Rolland-Straße. Dort gibt es eine bunte Kaffeetafel. BW