Nähwerkstatt bei Pegasus

Weißensee.

Zu einer „Sommer-Nähwerkstatt für Familien“ lädt die Freizeiteinrichtung Pegasus in der Max-Steinke-Straße 33 ein. Zu dieser sind am 17. Juni zwischen 12 und 16 Uhr Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren und deren Familien eingeladen. Unter anderem können kleine Taschen und Beutel, Haar- und Stirnbänder, Buchumschläge und andere schöne Dinge genäht werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter473 17 97 oder per E-Mail an pegasus@fundament-berlin.de