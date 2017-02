Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Das Frei-Zeit-Haus bietet am 15. Februar um 18 Uhr eine Rechtsberatung an. Zum Sozial-, Arbeits-, Miet- und Familienrecht berät der Rechtsanwalt Stefan Senkel im Mittelraum des Hauses in der Pistoriusstraße 23. Anmeldung unter 92 79 94 63 oder persönlich im Büro des Frei-Zeit-Hauses an. BW