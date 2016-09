Schon an die Vorsorge denken

Weißensee.

Zu einem Vortrag zum Thema „Vorsorge treffen“ lädt der Betreuungsverein Pankow des Humanistischen Verbandes (HVD) am 22. September von 11 bis circa 13 Uhr in den Veranstaltungsraum des HVD-Betreuungsvereins in der Parkstraße 113 ein. Der Eintritt ist frei. Im Vortrag wird ein Überblick über Möglichkeiten der Absicherung für den Fall gegeben, dass man seine Dinge nicht mehr selbst regeln kann. Über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung kann man nicht früh genug nachdenken. Jeder kann plötzlich, zum Beispiel durch einen Unfall, in die Situation kommen, dass Angehörige auf solche Dokumente zurückgreifen müssen. Anmeldung unter49 50 09 36 oder per E-Mail an betreuungsverein-pankow@hvd-bb.de