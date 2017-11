Weißensee.

Der Spielwagen Pankow ist noch einmal auf Tour. Er macht vom 21. November bis 1. Dezember ein letztes Mal in diesem Jahr halt am großen Spielplatz an der Hansastraße. Der Kleinbus ist wie immer gefüllt mit Reifen, Fahrrädern, Kisten, Hüpfgeräten und Bastelmaterialien. Elke Abendschein und Anne Pleuse spielen und basteln mit Kindern von 14 Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit. Weitere Informationen gibt es auf www.der-spielwagen.de sowie unter

0176 57 26 60 61.