Tipps gegen Zähneknirschen

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Nächtliches Zähneknirschen ist heutzutage ein weit verbreitetes Phänomen und ein typisches Anzeichen für Stress. Die dabei entstehende Anspannung im Kiefer kann zu weiteren Folgebeschwerden führen. Dazu gehören ein verspannter Nacken und Rückenprobleme. Wie man so entspannen kann, dass die Verspannungen gelöst und körperliche Beschwerden gemindert werden, soll in einem neuen Kurs im Frei-Zeit-Haus vermittelt werden. In diesem erfahren die Teilnehmer auch, wie sie ihre innere Balance halten und Stress vorbeugen können. Eine Informationsveranstaltung zu diesem Kurs findet am 10. Oktober um 9 Uhr in der Pistoriusstraße 23 statt. Weitere Informationen unter 92 79 94 63. BW