Töpfern im Familientreff

Weißensee.

Der Familientreff „log in“, Pistoriusstraße 108, veranstaltet am 27. September von 16 bis 18 Uhr einen Spiele-Nachmittag für Familien. An diesem können die Teilnehmer nach Herzenslust töpfern. Jeder kann seine eigenen Ideen umsetzen. Was gestaltet wurde, wird gebrannt und kann später mit nach Hause genommen werden. Zur Stärkung gibt es Gebäck, Obst, Kaffee und weitere Getränke. Nähere Informationen unter927 94 32 55 sowie über den E-Mail-Kontakt log-in@g-casablanca.de