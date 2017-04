Trödelmarkt am Frei-Zeit-Haus

Weißensee.

Einen Trödelmarkt zugunsten von Flüchtlingen veranstaltet das Frei-Zeit-Haus am 7. Mai im Garten in der Pistoriusstraße 23. Von 10 bis 13 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, an einem Stand etwas anzubieten oder auf dem Trödelmarkt zu erstehen. Wer einen Stand aufbauen möchte, zahlt eine Spende von fünf Euro. Weiterhin wird nach erfolgreichem Verkauf um fünf Euro aus dem Verkaufserlös gebeten. Anmeldung unter92 79 94 63 oder per E-Mail info@frei-zeit-haus.de