Viele Tipps zum Thema Energie

Berlin: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek |

Weißensee. In Zusammenarbeit mit der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek findet am 13. Juli eine Energieberatung der Verbraucherzentrale Berlin statt. In der Bizetstraße 41 können sich Mieter, private Haus- und Wohnungseigentümer sowie Bauherren kompetenten und unabhängigen Rat in Energiefragen holen. Der Berater wird auf individuelle Fragen eingehen, die Situation im Haus oder in der Wohnung analysieren und entsprechende Maßnahmen vorschlagen. Deshalb sollten schriftliche Unterlagen, die mit dem jeweiligen Anliegen in Zusammenhang stehen, mitgebracht werden. Wer dieses Angebot von 16 bis 19 Uhr wahrnehmen möchte, meldet sich unter 0800 809 80 24 00 an. BW