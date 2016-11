Wie wirken Schüßler-Salze?

Berlin: Frei-Zeit-Haus Weißensee |

Weißensee. Über die Bedeutung und Anwendung der Schüßler-Salze informiert am 6. Dezember von 15.30 bis 17 Uhr Dr. Reinhard Müller in einem Vortrag im Frei-Zeit-Haus in der Pistoriusstraße 23. In allen lebenden Organismen sind eine Reihe von Mineralstoffen und Spurenelemente vorhanden, die für Lebensfunktionen wichtig sind. Die Schüßler-Salze gleichen einen Mangel an diesen lebenswichtigen Elementen aus. Um einen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro wird gebeten. Weitere Infos unter 92 79 94 63. BW