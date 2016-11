Wissenswertes über Diabetes: Park-Klinik lädt zu einem Aktionstag ein

Weißensee. Die Park-Klinik veranstaltet am 19. November von 11 bis 16 Uhr zum ersten Mal einen Aktionstag „Diabetes“ in der Magistrale der Klinik in der Parkstraße 80.

Weitere Informationen zu diesem Aktionstag gibt es auf www.park-klinik.com

Anlässlich des Weltdiabetestages bieten die Organisatoren ein Programm an, das ausführlich über die Krankheit, Risikofaktoren und Vorsorgemöglichkeiten informiert. Weiterhin stellt sich das Diabetes-Team der Klinik vor. Das betreut Patienten mit Diabetes im Krankenhaus stationsübergreifend.Mit einem Zucker-Quiz und einem Risikofragebogen können die Besucher des Aktionstages ihr Wissen über Diabetes testen. Außerdem werden kostenlose Messungen des Blutzuckers, des Pulses und des Blutdrucks angeboten. Weiterhin werden auf Wunsch die persönliche Fitness und das Diabetes-Risiko überprüft.In angeleiteten Bewegungskursen und mit einer Ernährungsberatung bekommen die Teilnehmer des Aktionstages außerdem praktische Hinweise, wie sie ihr Risiko einer Erkrankung vermindern können. Mehr über Risikofaktoren und Prävention ist des Weiteren in einem Vortrag des Chefarztes Prof. Dr. Mathias Strowski zu erfahren.