Zwillinge verwechselt

Marzahn-Hellersdorf. Tanja H. lebt mit ihrem sechs Monate alten Sohn, ihrer Zwillingsschwester und deren zwei Kindern in einer schönen Wohnung in Marzahn-Hellersdorf.

Die Probleme fingen an, als Tanja Arbeitslosengeld II beim Jobcenter beantragte. Als sich die alleinerziehende Mutter nach dem Bearbeitungsstand ihres Antrages erkundigte, wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Dokumente aus Versehen in der Akte ihrer Schwester gelandet seien. Tanja nahm an, dass der Antrag nun zügig bearbeitet werden würde. Doch über ein halbes Jahr passierte nichts.In ihrer Not wandte sie sich an die Kummer-Nummer der CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses. Diese bat das Jobcenter Marzahn-Hellersdorf um sofortige Aufklärung. Was dann auch innerhalb weniger Tage geschah.