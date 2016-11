Absage für Blankenburg-Duell

Weißensee. In Blankenburg stand für Blau-Gelb am vergangenen Sonntag eigentlich das dritte wichtige Spiel in Folge an. Nach einem Sieg gegen Wilhelmsruh (2:0) und einer Niederlage gegen Normannia sollte das Duell in Blankenburg Aufschluss darüber geben, ob sich die Weißenseer ernsthaft mit dem Abstiegskampf in der Bezirksliga beschäftigen müssen. Das Spiel wurde allerdings am vergangenen Freitag abgesagt, der Platz in Blankenburg war, vom Regen getränkt, unbespielbar. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.



Dafür gibt es einen Termin für das nächste Spiel. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) ist der FC Nordost an der Rennbahnstraße zu Gast.



SH

