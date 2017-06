Blau-Gelb muss in die Kreisliga A

Weißensee. Die Chance, die Bezirksliga zu halten, hatte der SV Blau-Gelb vor dem vergangenen Sonntag durchaus noch. Am Ende stand bei Grün-Weiss Neukölln aber nur ein 1:1 (0:0) zu Buche, durch das die Blau-Gelben den bitteren

Gang in die Kreisliga A antreten müssen. Den 0:1-Rückstand konnte Mossier mit einem Fernschuss in der 64. Minute ausgleichen. Am Ende hätte selbst ein Sieg nicht mehr gereicht.

