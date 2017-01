Kinder lernen Schach spielen

Weißensee.

Kinder können jetzt im Frei-Zeit-Haus regelmäßig Schach üben. Die Schachabteilung der SG Weißensee 49 lädt dazu Sechs- bis Zwölfjährige ein. Sie sind donnerstags ab 16 Uhr in der Pistoriusstraße 23 willkommen. Unter Anleitung können Anfänger das Schachspiel erlernen. Wer schon einige Zeit spielt, hat die Möglichkeit, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Dieses Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen unter0162 424 84 92 oder per E-Mail an rico.schmidt@gmx.com