Mill vollendet die Aufholjagd

Weißensee. Die Weißenseer haben die zweite Bezirksliga-Niederlage in Folge gerade so abgewendet und gegen Fortuna Pankow am Sonntag nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen. Seckler brachte die Weißenseer noch vor der Pause auf 2:3 (38.) heran. Reynaud glich zehn Minuten vor Schluss aus, ehe Mill in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Sieg traf. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, insgesamt ist der Sieg aber glücklich“, sagte Trainer Marino Ballmer nach der Aufholjagd.



Zum Hinrundenabschluss geht es für den WFC beim BFC Tur Abdin am Sonntag (12.30 Uhr, Lüderitzstraße) um eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde.

