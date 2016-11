Spann entscheidet das Spiel

Weißensee. Im Kellerduell der dritten Abteilung der Bezirksliga ist dem SV Blau-Gelb bei Concordia Wilhelmsruh am Sonntag ein wichtiger Sieg gelungen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg gewannen die Blau-Gelben mit 2:0. Von Elm

schoss Blau-Gelb kurz vor der Pause zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt in Führung (41.). Spann sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (87.).



Gegen Normannia 08 wartet am Sonntag (14 Uhr, Rennbahnstraße) das nächste wichtige Duell auf den SV Blau-Gelb.



SH

