Wo geht die Reise hin?

Weißensee. Weil sich der Berliner AK 07 II vor Saisonbeginn zurückzog, muss jeden Spieltag ein Team der zweiten Abteilung der Bezirksliga aussetzen – dieses Mal traf es den WFC. Nach dem starken Saisonstart mit drei Siegen in der

Liga und dem überraschenden Pokal-Erfolg gegen Landesligist 1. FC Neukölln hatten sich die Weißenseer das allerdings auch mal verdient. Die Frage ist: Wohin geht die Reise für den WFC in dieser Saison?



Die nächste Herausforderung in der Liga wartet am Sonntag, wenn Rotation Prenzlauer Berg in der Buschallee (14 Uhr) zu Gast ist.

Gefällt mir

0