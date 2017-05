Flexity-Bahnen brauchen mehr Platz: Gleisbauarbeiten in der Berliner Allee

Weißensee. Die BVG macht derzeit ihre Gleisanlagen für den Einsatz moderner Straßenbahnzüge fit.

Geplant ist, dass künftig Flexity-Züge durch den Ortsteil fahren. Für die etwas breiteren Fahrzeuge sind einige Umbauarbeiten nötig. Die Bauarbeiten begannen bereits im April an der Gleisschleife am Pasedagplatz. Um die Zeit effektiv zu nutzen, erneuert die BVG zeitgleich die Straßenbahngleise in der Berliner Allee zwischen Falkenberger und Bernkasteler Straße sowie in der Kurve zur Bernkasteler Straße. Die Bauarbeiten sollen bis zum 25. Mai andauern.Bis dahin fahren als Ersatz für die Straßenbahnlinien 12 und 27 Busse zwischen Pasedagplatz und Bernkasteler Straße. Betroffen ist auch der Autoverkehr. Die Rennbahnstraße ist bis zum Ende der Bauarbeiten in Richtung Pasedagplatz Einbahnstraße. Eine Umleitung für die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Weiterhin steht in der Berliner Allee je Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung. Die Buslinien X54, 156, 158 und N50 werden umgeleitet.