Ganz Marzahn wird orange: Möbel Kraft jetzt auch an der Märkischen Spitze 13

Schöne Wohnideen verspricht Möbel Kraft. Nicht nur das allein machte Tausende Kunden gleich am ersten Tag auf das neue Möbelhaus in Marzahn neugierig. Auch die 1000 Eröffnungsangebote wirkten geradezu magisch.

Eröffnungsangebote

Magisch präsentierten sich auch die Wohnwelten, die Möbel Kraft für die Kunden und Besucher inszenierte. „Ein Tag wie heute, ist etwas ganz besonderes. Mein Team und ich freuen sich auf das, was vor uns liegt“, so Heiko Rahner am Eröffnungstag, 21. September. Auf vier Etagen erwartet die Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit einer Vielzahl an attraktiven Produkten rund um das Thema Einrichten & Wohnen.Für ersten drei Tage hatte sich Möbel Kraft vielfältige Aktionen und besondere Eröffnungsangebote einfallen lassen. Damit die Entscheidungen für den Möbelkauf auch mit der nötigen Sorgfalt getroffen werden, wartet auf alle Kunden noch bis 14. Oktober eine Gutschein-Aktion. Geschenkt gibt es 50 Euro, wenn der Einkaufswert 100 Euro übersteigt, 250 Euro schenkt Möbel Kraft den Kunden, wenn der Mindesteinkauf ab 1000 Euro beträgt und ganze 500 Euro werden bei einem Einkaufswert ab 2000 Euro fällig. Die Gutscheine können online abgerufen werden unter www.moebel-kraft.de. Mit Möbel Kraft in Marzahn hat das Traditionsunternehmen aus Bad Segeberg deutschlandweit seinen achten Standort eröffnet. 120 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen.Auch hier kann man sich nun auf die Suche nach einem schicken Ledersofa, einer modernen Küche, dem neuen Kinderzimmer, Garderoben, Wohnzimmermöbeln, Betten, Matrazen – einfach Einrichtungsgegenstände für jeden Raum – sowie vielen passenden Wohnaccessoires begeben. Entgehen lassen sollte man sich auf keinen Fall einen Besuch im Restaurant. Denn hier erwartet die Gäste vom Frühstück bis zum Abendessen stets eine leckeres Mahlzeit zu den bekannt günstigen Kraft-Preisen. Geöffnet hat Möbel Kraft Montag bis Sonnabend 10-20 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, 12-18 Uhr (Verkauf ab 13 Uhr).