Im Dialog mit der Ernährungswirtschaft: Fragen Sie die Experten

Berlin. Vom 5. bis zum 7. Juli stellt sich die Ernährungswirtschaft der Hauptstadtregion auf dem Washingtonplatz mit Institutionen und Projekten dem gesellschaftlichen Dialog.

Vorträge im "Dialog-Zelt"

Das sind die Schwerpunkte

Ausführliche Informationen zum Programm gibt es unter www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de/de/programm-dialogtage

Rund um den Tag der Ernährungswirtschaft Brandenburg am 6. Juli 2017 dreht sich für drei Tage auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs alles um die Ernährungswirtschaft der Hauptstadtregion.Auf Initiative des Clusters Ernährungswirtschaft machen Verbände und Institutionen wichtige Grundlagen regionaler Nahrungsmittelproduktion transparent. Im „Dialog-Zelt“ werden vom 5. bis 7. Juli zwischen 10 Uhr bis 19 Uhr Dialogrunden und Vorträge zu regionaler Erzeugung, Innovationsprojekten und Berufsfeldern geboten. Eine kompakte Ausstellung rundet das Informationsangebot ab. Der Besuch der Ausstellung und der Veranstaltungen ist kostenfrei und für alle Interessierten offen. Den Rahmen bietet die Informationsausstellung „Unsere Zukunft: Ernährung.“, die kompakte Informationen zu Themen wie regionale Wertschöpfung, innovative Ernährungsforschung und transparente Verbraucherinformation liefert.Die Dialogveranstaltungen nehmen folgenden Schwerpunkte der Branche auf:| Ernährungswirtschaft – Branche mit Perspektive• 10-19 Uhr Arbeiten in der Ernährungsindustrie,Einblicke in den Berufsalltag, Ausbildung, Qualifizierung, Karriere| Lebensmittel: Gesund und innovativ –Forschung im Kontext Ernährung• 10-11.30 Uhr Proteinquellen der Zukunft: Unternehmer, Start-ups und Wissenschaftler stellen das Thema vor.• 13-14 Uhr Vorstellung des Forschungsverbundes „Nachhaltige Lebensmittelproduktion und gesunde Ernährung“• 14-15.30 Uhr Geschmacks- und Geruchstests mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke| Regionale Wertschöpfung – aus der Region auf den Teller• 11.30-13 Uhr Was ist eigentlich regional? Vermarkter, Produzenten und Händler diskutieren.• 14.30-16 Uhr Brot, Honig, Käse – so schmeckt Brandenburg! Regionale Produzenten berichten über ihre Herausforderungen, ihre Motivation und ihre Ziele.