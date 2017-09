Berlin: Brotfabrik |

Pankow. Einen nächsten Unternehmerstammtisch organisiert der Wirtschaftskreis Pankow für den 19. September ab 19 Uhr in der Brotfabrik am Caligariplatz 1. Zu Gast ist an diesem Abend Daniela Kluckert. Sie tritt auf einem aussichtsreichen Listenplatz für die FDP zur Bundestagswahl an. Mit ihr können die Teilnehmer ins Gespräch kommen. BW