Möbel Höffner: seit 50 Jahren erfolgreich am Markt

Berlin. Möbelhäuser scheinen eine magische Wirkung zu haben. Es gibt namhafte Marken, preiswerte Möbel, man findet Möbel zum Selbstschrauben – und für jeden Geschmack, Geldbeutel oder Geschick ist etwas dabei. Ganz weit oben in der Liga führender Möbelmärkte steht das Berliner Unternehmen Höffner.

„Nirgendwo ist das Erlebnis Einrichtungsgegenstände zu kaufen, größer als im Möbelhaus“, antwortet der Berliner Unternehmer Kurt Krieger auf die Frage nach der Konkurrenz aus dem Internet. Trotzdem setzt dem allgemeinen Trend folgend auch Höffner auf den Onlinehandel. Und das, obwohl einer Umfrage zufolge rund 80 Prozent der Möbelkäufer den stationären Handel vorziehen. Das gilt auch für Franziska Brandt aus Lichtenberg. Bei ihrem Besuch in einem der jüngsten Höffi-Möbelhäuser der Stadt lässt sich die 35-Jährige in ein Sofa fallen und will sich nie mehr von ihm trennen. Glaubt man jedoch der Statistik, wird diese "Ehe" in rund neun Jahren wieder beendet sein. Denn genau so lange ist laut einer Erhebung des Verbandes der Möbelindustrie das Durchschnittsalter für Einrichtungsgegenstände.Jedes Jahr präsentieren Designer und Hersteller auf den Möbelmessen neue Trends. Derzeit lautet er zusammengefasst: gemütlich, puristisch, farbenfroh und nachhaltig. Der Branchenriese Möbel Höffner hat sich mit seinem Angebot in den 19 modernen Einrichtungszentren darauf eingestellt. Nicht nur zum 50-jährigen Firmenjubiläum ist die Kauflust scheinbar ungebrochen. Wie das Phänomen gerade in Zeiten allgemeiner Konsumflaute zu erklären ist, erklärt Kurt Krieger so: „Für alle Wohnbereiche gibt es einen überzeugenden Mix aus Eigenmarken und namhaften Wohnmarken. So können unsere Kunden durch unsere Ausstellungen schlendern und sich entspannt von unseren Wohnbeispielen inspirieren lassen.“Pro Kopf errechnete der Verband der Deutschen Möbelindustrie Ausgaben in Höhe von 390 Euro jährlich. Damit liegen die Deutschen vor den Italienern und Franzosen. Dem Wunsch der Deutschen nach Langlebigkeit begegnet man bei Höffner mit dem Servicegedanken. „Von A wie Aufmaß bis Z wie Zufriedenheitsgarantie umfasst das Leistungspaket individuelle Fachberatung, millimetergenau Planung und perfekte Montage“, beschreibt das Unternehmen sein Erfolgsrezept.