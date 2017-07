Pankow.

Einen Informationsaustausch und ein Kennenlernen in lockerer Runde ermöglicht der Wirtschaftskreis Pankow Unternehmern, Geschäftsinhabern und Freiberuflern bei seinem nächsten Stammtisch am 8. August ab 19 Uhr in der Brotfabrik am Caligariplatz 1. Teilnehmen kann jeder, der an regionaler Wirtschaft interessiert ist und Kontakte knüpfen möchte. Weitere Informationen auf http://asurl.de/133l