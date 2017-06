Pankow.

Einen Unternehmerstammtisch organisiert der Wirtschaftskreis Pankow für den 11. Juli ab 19 Uhr in der Brotfabrik am Caligariplatz 1. Teilnehmen kann jeder, der an regionaler Wirtschaft interessiert ist oder Kontakte zu Unternehmern knüpfen möchte. Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/13fc