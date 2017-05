Weißensee entdecken: „Gründerzeit 2.0“-Veranstaltungen im Monat Juni

Weißensee. Nach der Eröffnung des Gründerzeitladens in der Langhansstraße 18 lädt das Team von „Aber hallo, Weißensee“ im Juni zu weiteren Veranstaltungen ein.

Der Gründerzeitladen wurde, wie berichtet , als ein Bestandteil des Konzeptes „Gründerzeit 2.0“ eingerichtet. Mit diesem gehören Julia Roth, Anka Büchler und Christiane Kürschner zu den Gewinnern des diesjährigen Mittendrin Berlin!-Wettbewerbs. Der Wettbewerb wurde von der IHK Berlin und dem Senat in Kooperation mit weiteren Partnern ausgelobt. Zu diesen gehört auch die Berliner Woche. Im Laden präsentieren sich 50 Weißenseer Unternehmen und Künstler. Sie zeigen, wie vielfältig Weißensee ist. Zusätzlich bieten die Projektteilnehmer immer wieder Veranstaltungen, Workshops oder Schnupperkurse an.So kann man am 7. Juni zum Beispiel in der Smetanastraße 17 „Balsam Kosmetik“ kennenlernen. Von 16 bis 20 Uhr findet dort eine Make-up-Beratung statt. Unter dem Motto „Weißensee fotografisch entdecken“ ist für den 10. Juni von 14 bis 18 Uhr indes ein Foto-Schnupperkurs geplant. Veranstaltet wird er von der Fotografin Anja Teske. Treffpunkt ist vor der Langhansstraße 116, und mitzubringen sind eine Digitalkamera und ein Lieblingsfoto. Interessierte melden sich unter

Weitere Informationen zum Projekt „Gründerzeit 2.0“ gibt es auf aber-hallo-weissensee.de

0157 78 20 20 05 an.Zum Langen Tag der Stadtnatur am 18. Juni sind indes von 16 bis 20 Uhr Weißenseer im Kinder- und Jugendkulturzentrum „Maxim“ willkommen. Auf dem Gelände in der Charlottenburger Straße 117 können sie den klimaangepassten Garten kennenlernen. Dieser entstand in Kooperation mit der Humboldt-Universität. Weiterhin kann jeder das „Maxim“ bei Rundgängen durch Haus und Garten erkunden. Für Kinder wird es zum Beispiel Stockbrotbacken und kleine Experimente am Teich geben.In das „1x1 des Social Media Marketings“ wird Frollein Wortstark alias Christiane Kürschner einführen. In einem Seminar können Selbstständige, Freiberufler, Arbeitnehmer und Ehrenamtliche mehr über die Möglichkeiten erfahren, wie man soziale Netzwerke für sich, sein Unternehmen oder seinen Verein nutzen kann. Dieses Seminar findet am 28. Juni von 10 bis 18 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail info@frollein-wortstark.de