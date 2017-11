Welcher Beruf ist der richtige?

Weißensee.

Unter dem Motto „Einsteigen, aussteigen, umsteigen oder aufsteigen? – Wo soll die Reise hingehen?“ findet am 27. November von 17 bis 19 Uhr eine Berufsorientierungsveranstaltung statt. Der Lernladen Pankow informiert in der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstraße 41, über Wege in einen Beruf. Fachleute geben Anregungen zur beruflichen Orientierung, Umschulung und Weiterbildung. Weiterhin gibt es Tipps für Ausbildungs- und Studienabbrecher. Teilnehmer erfahren Näheres unter278 73 31 20 oder per E-Mail lernladen.pankow@dqg-berlin.de . Weitere Informationen auf http://asurl.de/13ll . Gefördert wird dieses Projekt von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.