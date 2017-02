Bienenfreundetreffen

Interessierte Bienenfreunde können uns gerne im Bienengarten Ruhwaldweg 6, 14050 Berlin jeden Mittwoch besuchen. Wir treffen uns an diesem Tag in der Zeit von 15.00 -17.00 Uhr. Bei diesem offenen Treffen tauschen wir uns über diverse Themen rund um die Imkerei aus.



Sehr willkommen sind auch Jungimker oder solche, die es werden wollen und sich schon mal über unser Angebot Probeimkern (ein Imkerkurs für Anfänger) informieren möchten.



Dieser Termin ist fix in den Monaten Oktober bis März.



Eurer Bienengarten-Team