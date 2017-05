LA ROMANCE DE PARIS - Französische Chansons

Mit sehnsuchtsvollen französischen Chansons über die Liebe, das Leid und die Lust von Brel bis Poulenc und Liedern der Weimarer Republik aus dem Repertoire der Comedian Harmonists u.a. versetzt das Trio Sie zurück in die feinsinnige Welt der Salonmusik und Tanzbälle.

Das Berliner Schellacktrios begeistert sein Publikum

Im Programm sind Chansons von Edith Piaf, Charles Trenet, Brel, Erik Satie, Francis Poulenc, Offenbach u. a. wie „Padam..Padam“, „Sous le ciel de Paris“, „La bohème“, „Belle nuit, oh nuit d’amour“ (aus Hoffmanns Erzählungen) und die charaktervollsten Lieder der Weimarer Republik wie „Auf Wiedersehen, my dear“, „Oh Donna Clara“, „Ein Lied geht um die Welt“ Die Programme des Berliner Schellacktrios begeisterten das Publikum bereits mit brillanter Musikalität und einfühlsamer wie origineller Interpretation. Die Chansons bringen die Tragik und die Komik des Lebens mit Leichtigkeit und musikalischer Poesie auf den Punkt. Das kristallklare, an Schellackplatten erinnernde Timbre der Sopranistin, der warme, beflügelnde Klang des Violinisten und die hochmusikalische, sensible Klavierbegleitung des Pianisten lassen die Vorstellungen des wunderbar harmonierenden Trios stets zu außergewöhnlichen Konzerterlebnissen werden.Sopran: Sumse-Suse KeilGeige: Dariusz BlaszkiewiczKlavier: Andreas WolterReservierung erforderlich: reservierung@cafe-k.comMehr infos beim Café K