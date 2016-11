Marlene Dietrich und der Comedian Harmonists

Mit ausgewählten Schlagern der 30er Jahre wie: „Bel ami“, „Man kann sein Herz nur einmal verschenken“, „Die ganze Welt ist himmelblau“, „Dream a little Dream of me“ , „Mein kleiner grüner Kaktus“, sowie mit französischen Chansons anderer Epochen und romantischer Musik für Violoncello und Klavier, verzaubern die Sopranistin Sumse­Suse Keil, die Darius Blaskiewitz und der Tastenvirtuose Andreas Wolter ihr Publikum in die Welt der Salonmusik und Tanzbälle.

Besetzung: Sumse Keil, Darius Blaskiewitz, Andreas Wolter



Das CAFÉ K bietet aus ihrer Küche eine herbstliche Abendkarte, kaltes Bier und feine Weine.



RESERVIERUNG ERFORDERLICH!!

Bitte per E-Mail an: reservierung@cafe-k.com