Neuer Imkerkurs startet im Bienengarten Berlin

Unser Anfängerkurs für Hobbyimker beginnt dieses Jahr am 18.03.2017. Interessierte Bienenfreunde sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Bei Interesse finden Sie alle weiteren Informationen auf unserer Webseite Beim ersten Treffen im März stehen das Kennenlernen und das Organisatorische im Vordergrund. Es folgen zwei Termine für die Theoriebausteine, bevor die praktische Arbeit am Bienenstand beginnt.Der Kurs findet einmal wöchentlich für ca. 2 Stunden statt. Wir starten im März und enden im September. Durch die lange Kurszeit haben die Kursteilnehmer die Sicherheit alle erforderlichen Arbeiten am Bienenstock in der Praxis kennenzulernen.Der Lehr-Bienengarten - eine Gemeinschaft von erfahrenen Hobbyimkern und Bienenfreunden - existiert seit 2009 . Wir möchten durch unser Angebot Menschen, die Interesse haben Bienen zu halten, die Freude bei der Ausübung dieses Hobbys vermitteln.