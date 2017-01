Berlin: Friedhof Heerstraße |

Westend. Eine Führung über den Prominentenfriedhof Heerstraße an der Trakehner Allee 1 veranstaltet Ulrich Thom. Er teilt sein Wissen am Sonntag, 22. Januar, mit Begleitern, die sich um 11 Uhr am Haupteingang einfinden. Jeder der Teilnehmer zahlt einen Beitrag von zehn Euro und erfährt etwas über die Lage und Geschichte aller wichtigen Gräber von Prominenten rund um den Sausuhlensee. Eine Anmeldung für die Führung ist nicht nötig. tsc