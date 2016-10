Zustellbasis von DHL in Kleinmachnow

Seit Eröffung dieser Zustellbasis geht bei DHL nichts mehr .Im Juni sind 2 Pakete täglich Morgens eingeladen und Abends ausgeladen worden und das über eine Woche lang so sahen auch die Pakete aus ( runde Ecken),dann wurde 1 Paket benachrichtigt und die Sendung in eine Packstation eingelegt ohne Zustellversuch. Dann waren zwei Pakete mal ordentlich zugestellt worden. Und am 05.10. wieder das selbe Theater am 04.10.ohne Zustellung Morgens eingeladen und Abends ausgeladen, 05.10. um 08:22 eingeladen laut Sendungsverfolgung ,als ich um 12:45 Uhr auf die Straße ging sah ich in der ferne das Paketauto als ich zum Kfz hineilte und den Fahrer fragte warum er nicht bei mir klingelte und das Paket nicht zugestellt habe sagte er "habe Nachricht schon geschrieben" Ich verlangte die Herausgabe des 26,5 Kg schweren Paketes und brachte es nachhause. Ich verstehe nicht warum 2 Boten im Auto sitzen wenn einer Benachrichtigungen schreibt und der andere leichte Pakete und Päckchen zustellt. Ist es von DHL erwünscht nur noch kleine leichte Sendungen zu befördern oder sollte man Pakete nur noch über alternative Zustelldienste befördern lassen. Empfehlen kann ich Amazon Logistics und Hermes da ist die Zustellung ZUVERLÄSSIG

