Diskussion über Nachhaltigkeit

Westend.

„Nachhaltigkeit – Nur ein Wort oder große Geschichte?“ - zu diesem Thema lädt am Montag, 17. Oktober, um 19 Uhr der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Dieter Gröhler zu einer Diskussion in sein Büro an der Fredericiastraße 9 a ein. Gesprächspartner ist Günther Bachmann, Generalsekretär beim Rat für Nachhaltige Entwicklung. Diskutiert wird über die Nachhaltigkeitsagenda 2030 im Allgemeinen und aus Berliner Sicht. Die Ziele der Agenda sind vielfältig, sie reichen von Korruptionsbekämpfung bis zum Recycling. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Informationen unter

227 77 806.