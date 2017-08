Baseball- und Softball-Training der Berlin Challengers

Mitspieler gesucht

Alle Baseballinteressierten - egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene - sind herzlich zu unseren kostenlosen Probetrainings eingeladen, um sich selbst im Schlagen, Fangen und Werfen des Baseballs auszuprobieren. Bitte meldet euch zum ersten Probetraining bei Melanie Sander (melanie.sander@berlin-challengers.de) an und gebt an, ob ihr einen Handschuh benötigt und wie alt ihr seid.



Wir bieten für Groß und Klein Training an und stellen für die ersten Trainingseinheiten einen Handschuh zur Verfügung.



In der Saison (von April bis Anfang Oktober) findet das Training unserer Teams auf unserem Platz am Kühler Weg 12 in Berlin-Charlottenburg (Nähe S-Bahnhof Grunewald/ S-Bahnhof Messe Süd) statt. Die Trainingszeiten sind wie folgt:



Kinder (5 - 8 Jahre) - es wird T-Ball gespielt (der weiche Ball wird von einem Ständer geschlagen) - das Training wird in Kooperation mit den Berlin Sliders angeboten, und zwar dienstags

und donnerstags von 17 - 19 Uhr.

Schüler (6 - 11 Jahre) - montags von 17 - 19 Uhr

Jugend (ab 12 Jahre) - mittwochs von 17 - 19 Uhr

Unser Schüler- und Jugendteam bildet jeweils eine Spielgemeinschaft mit den Berlin Dragons, die freitags 17-19 Uhr auf dem Baseballplatz der Dragons trainieren.

Herren/ Junioren (ab 16 Jahren) - mittwochs ab 19 Uhr/ freitags ab 18 Uhr

bis zum Einbruch der Dunkelheit



Unsere Damen (ab 13 Jahren) - spielen Fastpitch-Softball, wobei mit einem etwas größeren, aber ebenso harten Ball gespielt wird. Anders als im Baseball wird der Ball von unten zur Schlagfrau gepitcht und auch die Regeln unterscheiden sich etwas von den Baseballregeln.



Die Damen trainieren bis zum Saisonende Anfang Oktober dienstags und donnerstags von 18 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Softballplatz am Kühler Weg 12.



Die Trainingszeiten im Winter (ab November bis März) sowie weitere Infos könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen: www.berlin-challengers.de