Baseballspiel des Jugendteams der Berlin Challengers

Heimspiel unseres Jugendteams

Am 16.09.2017 findet das letzte Spiel unseres Jugendteams, das eine Spielgemeinschaft mit den Berlin Dragons bildet, vor der Winterpause statt. Der First Pitch (Spielbeginn) gegen das Team der Mahlow Eagles ist 11 Uhr auf dem Baseballplatz der Challengers am Kühler Weg 12.



Wer gerne zu einem der kostenlosen Probetrainings des Jugendteams vorbeikommen und den Baseball selbst einmal schlagen, werfen und fangen möchte, kann sich bei Melanie Sander (melanie.sander@berlin-challengers.de) anmelden. Bitte gebt euer Alter an und ob ihr einen Handschuh benötigt.



Das Training der Jugend (ab 12 Jahre) findet mittwochs von 17 - 19 Uhr statt.

Das Training unseres Schülerteams (6 - 11 Jahre) findet montags von 17 - 19 Uhr statt.

Auch für die ganz Kleinen (5 - 8 Jahre) bieten wir in Zusammenarbeit mit den Sliders T-Ball-Baseballtraining (der etwas weichere Ball wird von einem Ständer geschlagen) an, und zwar dienstags und donnerstags von 17 - 19 Uhr.



Trainingsort ist jeweils unser Baseballfeld am Kühler Weg 12, Berlin-Charlottenburg (Nähe S-Bahnhof Grunewald/ S-Bahnhof Messe Süd).



Weitere Infos unter: www.berlin-challengers.de