Es fehlt an Spielern: Club Italia tritt nach Aufstieg auf der Stelle

Westend. Der Club Italia hat in der Fußball-Landesliga am fünften Spieltag die zweite Niederlage kassiert. Die Truppe um Trainer Thomas „Icke“ Häßler musste sich im Duell der Tabellennachbarn dem Wittenauer SC Concordia mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Viele Abgänge und nur ein Neuzugang

Marcel Madsack hatte die Gäste aus Reinickendorf mit einem Doppelpack in Front geschossen. Liam James Kelly blieb es vorbehalten, drei Minuten vor dem Abpfiff der Partie am 24. September noch den Anschlusstreffer zu markieren. Zu mehr reichte es an diesem Tag aber nicht mehr.Entsprechend sah man, wohin man auf dem Sportplatz am Spandauer Damm auch schaute, in betrübte Gesichter. So hatte man sich das beim Aufsteiger nicht vorgestellt: Nur Platz neun nach fünf Spieltagen. Nach einem Remis und zwei Siegen zum Auftakt folgten nun zwei Pleiten – übrigens die ersten Niederlagen seit dem 6. November 2016! Zwar verfügt das Team nach wie vor über eine Reihe richtig toller Fußballer, die nach dem Durchmarsch in der Bezirksliga, definitiv das Zeug haben, auch in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Doch dem Team aus dem Westend gehen im wahrsten Wortsinn die Spieler aus: Abwehrstratege Danilo Gomes Borges war nach einer gelb-roten Karte im Spiel gegen Türkspor nun gegen Wittenau gesperrt. Und so hatte das Trainerduo „Icke“ Häßler und Christoph Höche, das ohnehin mit einem sehr kleinen Kader in die Saison gegangen war, mit Fabian Possehl und Omer Zeidan mal wieder nur zwei Feldspieler auf der Ersatzbank.Irgendetwas ist im Sommer beim Club Italia schief gelaufen: Mit dem Angreifer Ronaldo Melo Cavalcante, der bei Hertha BSC immerhin ein Probetraining absolvieren durfte und nun zum SV Viktoria Seelow in die Oberliga gewechselt ist, verlor Italia einen talentierten, jungen Spieler. Zudem kehrten mit Philip Malinowski (zu Sparta Lichtenberg), Smajo Jakupovic (zum SC Bosna), Mahmud Zaher (zu Stern Britz), Enrico Schöffel (zu Preussen Eberswalde) und Giovanni Rogoli (zum Nordberliner SC) zahlreiche Spieler dem Team den Rücken. Und in Sachen Neuzugängen hieß es von der sportlichen Leitung immer wieder: Man sei in vielen Verhandlungen. Letztlich wechselte in der spielfreien Zeit aber kein (!) einziger Spieler ins Westend. Erst nach zwei Spieltagen konnte man mit Alejandro Yusta Gonzalez vom Lokalrivalen SC Westend den ersten Spieler verpflichten. Gonzalez konnte sich übrigens gleich in seinem ersten Spiel gegen den BSV Hürtürkel (3:0) in die Torschützenliste eintragen. Weitere Kicker konnten aber nicht verpflichtet werden. Nun ist das Transferfenster zunächst einmal geschlossen. Bis zum Winter müssen Häßler und Höche also mit dem Spielermaterial auskommen, das vorhanden ist. Die 2. Herren des Klubs spielen in der Kreisliga C – Kicker von dort werden in der Landesliga kaum weiterhelfen. Und ein eigenes A-Juniorenteam hat der Klub nicht. Das bedeutet: Durchhalten bis zum Winter und dann doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Doch ob der Club Italia sportlich für diese Saison dann noch ein interessantes Ziel sein wird, scheint momentan fraglich.