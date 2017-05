Familienkarten für die Stadiongala im Rahmen des Turnfests gewinnen!

Westend. Mit einem Feuerwerk an großartigen Showbildern, faszinierender Akrobatik, turnerischen Höchstleistungen sowie Dance & Trends wartet das Internationale Deutsche Turnfest auf: Im Olympiastadion steigt am Dienstag, 6. Juni, die Stadiongala.

Karten für die Stadiongala am Dienstag, 6. Juni, ab 19 Uhr im Olympiastadion sind online ab 14 Euro unter www.turnfest.reservix.de erhältlich. Weitere Infos zum Internationalen Deutschen Turnfest Berlin 2017 unter www.turnfest.de

Mehr als 6000 Aktive nehmen die Zuschauer am 6. Juni mit auf eine bunte Reise durch die Welt des Turnens und der Bewegungskünste. „Sightseeing in Berlin – Turner on Tour“ lautet das Motto der spektakulären zweistündigen Show im Olympiastadion. Der Auftakt dieser Show wird durch den Reck-Weltmeister Eberhard Gienger eingeleitet. Spektakulär wird er ins Olympiastadion einfliegen und gemeinsam mit den Zuschauern den Countdown zur Show zählen. Die Aktiven, bestehend aus Großgruppen, Musikern, Turnern, Show- und Vorführgruppen aus allen Teilen Deutschlands sowie aus vier Nationen, nehmen die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Turnfeststadt Berlin. Dargestellte Schauplätze der Vorführung sind beispielsweise Berliner Kultstätten wie der Ku’damm oder die Partymeile an der Warschauer Straße.Internationales Flair bringen Showteams aus Dänemark, Finnland, Japan und der Schweiz ins Olympiastadion, beispielsweise durch die 6er-Reckshow und 6er Ringen – ein Showteil mit Alleinstellungsmerkmal. Sascha Lien wird mit dem Turnfest-Song „Reach for the Sky“ das Stadion bewegen und zum Turnfest-Flashmob animieren.Anwesend werden alle Mitglieder des erfolgreichen Turnteams bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 (Rhythmische Sportgymnastik, Gerätturnen und Trampolinturnen) sein, darunter die Bronzemedaillen-Gewinnerin Sophie Scheder sowie der „Hero de Janeiro“, Andreas Toba. Für Taschentuchalarm wird die feierliche Verabschiedung des Goldmedaillen-Gewinners Fabian Hambüchen aus dem Nationalmannschaftsteam sorgen. Kanzlerin Angela Merkel sowie weitere Ehrengäste haben sich angesagt.Unter allen Teilnehmern werden vier Familienkarten verlost.